Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı 20:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hac kayıtları ne zaman başlıyor 2023? Hac kayıtları nasıl yapılır?
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2023 yılı hac kaydı ve güncelleme işlemlerinin 5 Ocak'ta başlayacağını açıkladı.
2023 yılında hac için ilk defa kayıt yaptıracak olan veya kayıtlarında güncelleme yaptırmak isteyen vatandaşlar, bu işlemlerini 5-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-devlet üzerinden yapabilecek.
Detaylı bilgi için Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve 0859 260 1313 çağrı merkezinden bilgi alınabilecek. Ayrıca tüm il ve ilçe müftülüklerinden bilgi alınabilecek.
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