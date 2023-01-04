Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba 06:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da silahlı saldırı: 1 ölü
[Fotograf: AA]
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde silahla vurulmuş halde bir kişinin cansız bedeni bulundu.
İlçeye bağlı İshaklıKarapınar köyü yakınlarında öğrenci servis minibüsü yanında bir erkeğin hareketsiz yattığını görenler, durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, silahla vurulduğu tespit edilen kişinin öldüğünü belirledi.
Jandarma ekiplerince yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Kenan Özcan olduğu tespit edildi.
Özcan'ın cenazesi otopsi için Ortaköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Aksaray
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