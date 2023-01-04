Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba 06:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çıktığı fıstık ağacından düşen kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Cankara köyünde yaşayan ve aynı zamanda koruculuk yaptığı öğrenilen Erdal Canpolat, tarlasındaki fıstık ağaçlarını budadığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Canpolat, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Canpolat'ın cenazesi otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Adıyaman
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