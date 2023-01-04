Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, Kırklareli merkezli firmaların 2022 aralık ayında 15 milyon 919 bin dolar ihracat rakamına ulaştığını belirtti.

Yıl boyunca 172 milyon 3 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden Ilık, şunları kaydetti:

"2022 yılının aralık ayında Kırklareli'nden ihraç edilen ürünler olarak ilk sıralarda hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, tekstil, hazır giyim, demir, elektrik, elektronik, makine, yaş meyve ve sebze ile çelik yer aldı. İhracat yapılan ülkeler arasında ise Almanya, Sri Lanka, ABD, Polonya, Angola, Ukrayna, İtalya, Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Kenya, Estonya, Kanada, Yemen, Romanya, Singapur, Gana, Kosova, İspanya gibi ülkeler ilk sıralarda yer aldı."