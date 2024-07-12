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Güncel
AA 12.07.2024 09:06

Çorum'da evde çıkan yangın söndürüldü

Çorum'un Dodurga ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Çorum'da evde çıkan yangın söndürüldü

Esentepe Mahallesi Şehit Ramazan Çatar Sokak'ta K.Ç’ye ait iki katla evde elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis sevk edildi. Söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.

Öte yandan gaz sızdıran mutfak tüpü, itfaiye ekiplerince evin dışına çıkartıldı.

Çorum'da evde çıkan yangın söndürüldü

Uyku esnasında dumandan etkilenerek uyanan K.Ç., alevleri fark edince eşini de uyandırarak dışarı çıktıklarını söyledi.

Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya da olay yerine gelerek, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

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