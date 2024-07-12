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Güncel
AA 12.07.2024 09:04

Afyonkarahisar'da "15 Temmuz'un 5N1K'sı" konferansı düzenlendi

Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi iş birliğinde "15 Temmuz'un 5N1K'sı" konferansı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da "15 Temmuz'un 5N1K'sı" konferansı düzenlendi

Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferans, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesi helikopterlerden sivil vatandaşların üzerine uçaksavar mermisi ile ateş edildiğin anımsattı.

Uçaksavar mermisinin savaş zamanında bile ne askerlere ne de sivillere ateş edilmeyecek bir mermi türü olduğunu ifade eden İşçimen, "Sadece zırhlı araçlara kullanılabilecek bir mermi. O gece Ankara Gölbaşı'nda F-16 pilotları 51 görevlimizi şehit etti. Ankara'da uçaksavar mermisi ile öldürülen birçok vatandaşımız bulunmaktadır." dedi.

FETÖ'de en önemli unsurun örgüt üyesinin kendini hiçbir şekilde açık etmemesi olduğunu vurgulayan İşçimen, "2010-2014 senesine geliyor. Örgüt yapılanmasında önce ışık evleri, özel evler, askeri okullardaki eğitim süreci ve bilim yapılanması gerçekleşiyor. Çocukları 13-14 yaşından itibaren ele alıyorlar. Genellikle sosyo-ekonomik düzeyi iyi olmayan aile çocuklarını okutma bahanesiyle kendilerine bağlıyorlar ve bir aidiyet gerçekleştiriyorlar. Bütün terör örgütleri, örgüt mensubunu ailelerinden kopartır. Sadece örgüte biat ister. Sadece örgüt liderinin dediklerini yaptırmak ister. Aileden kopar ve ailesi artık kendi çocuğunu tanımaz." diye konuştu.

FETÖ'nün sadece Türkiye'de yapılanmadığını dile getiren İşçimen, Özbekistan, Türkmenistan, Suriye ve Arnavutluk gibi ülkelerde ve her yerde yapılandığını belirtti

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş'ın konuşmacı, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Cemil Demir'in moderatör olarak katıldığı "15 Temmuz'un 5N1K'sı" konferansı soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

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15 Temmuz Afyonkarahisar FETÖ Yargıtay Savaş Eğitim F-16 Hukuk
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