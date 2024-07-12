Az Bulutlu 27.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 12.07.2024 09:09

Kilis’te çocuklar, boğulma vakalarına karşı eğitilip kötü alışkanlıklardan korunuyor

Kilis’te, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çocuk ve gençlerin yüzme öğrenmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen `Yüzme Bilmeyen Kalmasın` projesi kapsamında yüzlerce çocuk boğulma durumuna karşı eğitilip, kötü alışkanlıklardan uzak tutulmaya çalışılıyor.

Kilis’te çocuklar, boğulma vakalarına karşı eğitilip kötü alışkanlıklardan korunuyor

Suriye’ye sınır kent olan Kilis’te, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen `Yüzme Bilmeyen Kalmasın` projesi kapsamında 2 bin 500 çocuk, 60 kişilik havuzlarda eğitmenler eşliğinde yüzme öğreniyor. Proje kapsamında çocuklar, zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırılırken, güvenli olmayan yerlerde de boğulma vakalarının önüne geçiliyor.

"Hava sıcaklıklarının artmasıyla talepler 2 kat arttı"

Havaların ısınmasıyla birlikte havuzlarda başvuru taleplerinin 2 kat arttığını dile getiren Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Tesis Amiri Fatih Şahin, "Bakanlığımızın yapmış olduğu proje kapsamında 12 saat boyunca 05 ile 70 yaş arasındaki bireylere yüzme eğitimi vermekteyiz. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşlarımız havuzları günlük olarak kullanıyorlar. Serinlemek ve eğitim amacıyla günlük 700 ile 900 öğrenci kullanıyor. Yetenekli sporcularımızı seçerek lisanlı sporcu yapıyoruz. İlerleyen zamanlarda seçilen sporcular, yurt genelindeki müsabakalara katılacaklar. Havuzun temizliği ve ölçümleri günlük olarak düzenli şekilde yapılmaktadır. İl genelindeki yüzmeyi bilmeyen herkesi spor müdürlüğündeki havuzlara bekliyoruz" dedi.

Abisini kendisine örnek alarak yüzmeyi öğrendiğini söyleyen 11 yaşındaki Furkan Cudar, "2020 yılında yüzme eğitimleri alarak kendi yaş grubumda profesyonel olarak hem yüzüyorum hem de yarışmalara katılıyorum. Yaklaşık 3 senedir yarışmalara katıldım ve sayamadığım kadar madalyalarım var. Ben de yüzmeyi bilmiyordum. Hatta deniz ve havuzu görünce çok korkuyordum. Eğitimini aldım ve şu an 25 metrelik kayalık alanlardan hiç korkmadan atlayabiliyorum" şeklinde konuştu.

"Yüzmeyi 3 senede almış olduğum eğitimlerle öğrendim"

3 yıl öncesine kadar yüzmeyi bilmediğini ve öğrendikten sonra her şeyin çok kolay olduğunu söyleyen 12 yaşındaki Muhammed Ali Osmanoğlu ise "Yüzmeyi 3 senede almış olduğum eğitimlerle öğrendim. Eskiden çok korkuyordum ama şu an çok güzel yüzüyorum. Denizden çok korkarken ekibimle birlikte Türkiye birinciliğine kadar çıktık" diye konuştu.

ETİKETLER
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kilis Boğulma Eğitim
Sıradaki Haber
Afyonkarahisar'da "15 Temmuz'un 5N1K'sı" konferansı düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:40
Türksat 6A'nın yörünge yolculuğu sürüyor: İkinci ateşleme bugün
09:36
Brent petrolün varil fiyatı 85,67 dolar
09:23
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
09:12
Mersin ve İstanbul'da 521,1 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi
09:31
ABD, Biden'ı tartışıyor: Bu kez de Zelenskiy'i "Putin" diye çağırdı
09:06
Japonya, NATO ile güvenlik alanında daha geniş işbirliği hedefliyor
İsrail saldırıları sürerken Gazze sakinlerinin tek çıkış noktası sahiller
İsrail saldırıları sürerken Gazze sakinlerinin tek çıkış noktası sahiller
FOTO FOKUS
Biden, Zelenskiy'i yanlışlıkla "Putin" diyerek sahneye çağırdı
Biden, Zelenskiy'i yanlışlıkla "Putin" diyerek sahneye çağırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ