Açık 19.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 05.05.2025 12:26

Bakan Kurum yeni köy evlerine taşınan aileye misafir oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Kuyulu Mahallesi'nde yeni köy evlerine taşınan Mehmet Ürün ve ailesine misafir oldu.

Bakan Kurum yeni köy evlerine taşınan aileye misafir oldu

Bakan Kurum, Malatya ziyareti kapsamında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuyulu Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ürün ve ailesinin yeni köy evlerine konuk oldu.

Kurum, ziyarette, Mehmet Ürün'ün annesi 91 yaşındaki Gültekin Ürün ve dayısı 84 yaşındaki Mustafa Yarlına ile de sohbet etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Murat Kurum'a deprem bölgesindeki çalışmalarından dolayı teşekkür eden Yarlına, "Seni gördük daha iyi olduk. Köylümüz gibi biliyoruz seni, iyi tanıyoruz. Burada seni tanımayan insan yok. Hepimiz de seni iyi tanırız. Çok yoruldun, çok geziyorsun. Senin emeğin çok. Allah yardımcın olsun. Allah senden razı olsun" dedi.

Bakan Kurum ise "Sizi böyle görüyoruz ya bizim için en büyük mutluluk bu. Sayın Cumhurbaşkanımızın her birinize selamları, hayırlı olsun dilekleri var. Güle güle oturun" karşılığını verdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kurum'dan çocuklara "halı saha" sözü

Aile ziyaretinin ardından mahallede vatandaşlarla sohbet eden Kurum, çocukların halı saha taleplerine ilişkin, "1 ay sonra halı sahanız bitecek" sözünü verdi.

Öte yandan, Bakanlığın Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce Kuyulu Mahallesi'nde 49 köy evi tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilirken, 26 köy evi ise yıl sonuna kadar tamamlanacak.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ETİKETLER
Malatya Murat Kurum
Sıradaki Haber
Bakan Yumaklı: Bütün birimlerimiz orman yangınlarıyla mücadeleye hazır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:53
Eski Google çalışanına göre teknoloji firmaları, Gazze'de silah şirketleri kadar suçlu
13:49
Bakan Kacır: Türk sanayiinin elde ettiği kapasiteyi kaybetmesine razı olmayız
13:45
Fransa'nın 19 şehrinde çevreye duyarlı Müslümanlar çöp toplayarak temizliğe dikkat çekti
13:44
Bakan Bolat: Hedefimiz dirençli bir ülke ekonomisini sürdürmektir
13:25
İletişim Başkanlığı "Sentetik Medya ve Enformasyon Güvenliği Çalıştayı" düzenleyecek
13:10
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 52 bin 567'ye yükseldi
Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda bahar bereketi yaşanıyor
Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda bahar bereketi yaşanıyor
FOTO FOKUS
Adana'da başıboş köpekler çocuklara saldırdı
Adana'da başıboş köpekler çocuklara saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ