Bakan Kurum yeni köy evlerine taşınan aileye misafir oldu

Bakan Kurum, Malatya ziyareti kapsamında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuyulu Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ürün ve ailesinin yeni köy evlerine konuk oldu.

Kurum, ziyarette, Mehmet Ürün'ün annesi 91 yaşındaki Gültekin Ürün ve dayısı 84 yaşındaki Mustafa Yarlına ile de sohbet etti.

[Fotoğraf: AA]

Murat Kurum'a deprem bölgesindeki çalışmalarından dolayı teşekkür eden Yarlına, "Seni gördük daha iyi olduk. Köylümüz gibi biliyoruz seni, iyi tanıyoruz. Burada seni tanımayan insan yok. Hepimiz de seni iyi tanırız. Çok yoruldun, çok geziyorsun. Senin emeğin çok. Allah yardımcın olsun. Allah senden razı olsun" dedi.

Bakan Kurum ise "Sizi böyle görüyoruz ya bizim için en büyük mutluluk bu. Sayın Cumhurbaşkanımızın her birinize selamları, hayırlı olsun dilekleri var. Güle güle oturun" karşılığını verdi.

[Fotoğraf: AA]

Kurum'dan çocuklara "halı saha" sözü

Aile ziyaretinin ardından mahallede vatandaşlarla sohbet eden Kurum, çocukların halı saha taleplerine ilişkin, "1 ay sonra halı sahanız bitecek" sözünü verdi.

Öte yandan, Bakanlığın Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce Kuyulu Mahallesi'nde 49 köy evi tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilirken, 26 köy evi ise yıl sonuna kadar tamamlanacak.