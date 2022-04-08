Orman İşletme Müdürlüğü ile Çorum Ziraat Odasınca temin edilen fidanlar, törenle çiftçilere verildi.

Vali Mustafa Çiftçi, fidan dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, Çorum'un toplam yüzölçümünün yüzde 28'inin ormanlık alanlardan oluştuğunu söyledi.

Ormancılık Haftası kapsamında düzenlenen törenle 5 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu hatırlatan Çiftçi, "Orman İşletme Müdürlüğümüz yıl sonuna kadar toplam 956 bin fidanı toprakla buluşturacak. Son 18 yıl içinde ise 70 milyon 500 bin fidan dikildi Çorum'da. Bu yıl dikilecek fidanlarla toplam 71,5 milyon fidan toprakla buluşmuş olacak" dedi.

Yapılan çalışmalarla Çorum'un ormanlarla kaplandığını belirten Çiftçi, şehrin "yeşil vatan" ile örtüldüğünü dile getirdi.

"Süneyle mücadeleye katkı vermiş olacak"

Çiftçi, ağaçlandırma çalışmaları dışında kentte sivil toplum örgütleriyle de çalışma yürütüldüğüne dikkati çekerek, şunları belirtti:

"Valiliğimiz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, PANKOBİRLİK, KARADENİZBİRLİK, Veterinerler Odası, Ticaret Borsası gibi kuruluşlarla iş birliği yaparak son 3 yılda süneyle mücadele çalışması yürütüyoruz. Bu kapsamda hem doğaya keklik bırakıyoruz hem de sünelere doğal yaşam alanı oluşturabilmek için köylere fidan dağıtıyoruz. Bugün dağıttığımız fidanlar da inşallah süneyle mücadeleye katkı vermiş olacak."

Konuşmaların ardından Vali Çiftçi, Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Orman İşletme Müdürü Ömer Birkan Kayaalp, Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, çiftçilere fidanlarını teslim etti.