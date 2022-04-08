Yozgat Şehitliği'nde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şehitlik defterini imzalayan Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kişi, Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle şehitlerin huzurunda olduklarını söyledi.

Kişi, "Manevi mirasınızı daima kalplerimizde hissettiğimiz, geride kalan ailelerinizi emanet bildiğimiz sizler, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü, huzuru ve güvenliği uğruna gözünü kırpmadan şehadete yürüdünüz. Bu anlamlı günümüzde sizleri minnetle ve saygıyla yad ediyoruz. Sizden aldığımız manevi güçle bu şerefli mesleği icra ediyor ve devraldığımız mirasınızı emanet edeceğimiz bilinçli, çalışkan, idealist Türk polisleri yetiştirmeye gayret gösteriyoruz. Emanetiniz emin ellerde, ruhunuz şad olsun" dedi.

Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Ali Gülden şehitler için dua etti.

Program, şehit kabirlerinin ziyaret edilerek karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Programa, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer, şahit yakınları ve emniyet personeli katıldı.