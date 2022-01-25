Türkiye'nin 2020'de en az yağış alan ili olarak belirlenen kentte, barajlardaki su rezervi kritik seviyeye düşerken, Çorum Belediyesi son günlerde etkili olan kar yağışını içme suyuna dönüştürmek için çalışma başlattı.

Ana arterler başta olmak üzere kent genelinde karla mücadele çalışması yürüten ekipler, topladıkları karları kamyonlarla Çomar Barajı'na taşıyor.

Karla mücadele çalışmaları ise 50 araç ve 240 personelle aralıksız devam ediyor.

İlde 7/24 esasına göre kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmaları, başta ana arterler olmak üzere hastane güzergahı, cadde, sokak ve sosyal hayatı etkileyecek alanlarda sürdürülüyor.