Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 15:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da caddelerden toplanan kar baraja taşınıyor
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2020 Türkiye kuraklık haritasında siyah renkle gösterilen Çorum'da, caddelerden iş makineleriyle toplanan kar, kamyonlarla Çomar Barajı'na taşınıyor.
Türkiye'nin 2020'de en az yağış alan ili olarak belirlenen kentte, barajlardaki su rezervi kritik seviyeye düşerken, Çorum Belediyesi son günlerde etkili olan kar yağışını içme suyuna dönüştürmek için çalışma başlattı.
Ana arterler başta olmak üzere kent genelinde karla mücadele çalışması yürüten ekipler, topladıkları karları kamyonlarla Çomar Barajı'na taşıyor.
Karla mücadele çalışmaları ise 50 araç ve 240 personelle aralıksız devam ediyor.
İlde 7/24 esasına göre kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmaları, başta ana arterler olmak üzere hastane güzergahı, cadde, sokak ve sosyal hayatı etkileyecek alanlarda sürdürülüyor.
Etiketler: Barajlar Çorum Kar Yağışı Meteoroloji
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