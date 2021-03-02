İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte daha önce ahır olarak kullanılan bir yapıda sahte içki üretildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler, ahır, yanındaki ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 7 bin 270 litre sahte şarap ve 21 litre sahte rakı ile 600 kilogram kuru üzüm ve ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Ekipler ayrıca, sahte içki yapımında kullanılan damıtma sistemine de el koydu. Gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor.