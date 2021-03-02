Kırışık'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma, 20 Mart 2008'de kardeşi Mustafa Kırışık'n cep telefonuna ağabeyinin telefonundan, "Mustafa, çocukları sana emanet ediyorum, hakkını helal et" şeklinde mesaj gelmesinin ardından durumun Kırşehir Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesiyle başladı.

Ağabeyinin her zaman kendisine "Mıstık" diye hitap etmesi nedeniyle mesajdan şüphelenen Mustafa Kırışık, geri aradığı telefonun kapalı olduğunu anlayınca Hasan Kırışık için kayıp ihbarında bulundu.

Oluşturulan özel ekip, kereste ticareti yapan Kırışık'ın yakınları, iş yaptığı kişiler ve arkadaşlarının ifadesine başvurarak, 20 Mart 2008'de "M.K. ile Özbağ beldesine kavak bakmaya gidiyorum." diyerek aracına bindikten sonra Kırışık'tan bir daha haber alınamadığını belirledi.

Aynı gün akşam saatlerinde Hasan Kırışık'ın aracının Meytaş Köprüsü'nde terk edilmiş halde bulunması üzerine araştırmasını derinleştiren ekipler, eski belediye meclisi üyesinin bulunmasına yönelik yıllar süren araştırmada bir sonuca ulaşamadı.

Emniyetin faili meçhul dosyalar üzerinde 2019'da yeniden çalışma başlatması üzerine Kırışık'ın en son görüştüğü kişilerin de aralarında olduğu R.A, M.K, G.K, F.K, A.S, Ö.K ve K.K'nin ifadelerine başvuruldu.

Şüphelilerden Ö.K'nin emniyet ve savcılık aşamasında verdiği ifadelerde Kırışık'ın öldürüldüğüne yönelik itirafları üzerine 7 sanık gözaltına alındı.

Ö.K, emniyet ve savcılıkta verdiği ifadeyi mahkeme aşamasında kabul etmeyince, kendisi ve 6 sanık, haklarında açılan davada tutuksuz yargılanmaya başlandı.

Duruşmalarda Hasan Kırşık'a ait bağ evinde bulunan ve "Almanya'ya gidiyorum" diye başlayan mektup da gündeme geldi.

Kırışık'a ait olup olmadığının tespiti için Ankara Polis Kriminal Laboratuvarına gönderilen mektupla ilgili kriminal inceleme tamamlandı.

Mahkemeye ulaşan kriminal raporla, mektubu Kırışık'ın değil, tutuksuz yargılanan sanıklardan birinin kaleme aldığı belirlendi.

Bunun üzerine haklarında kuvvetli suç şüphesi bulunan R.A, M.K, G.K. ve F.K, 25 Şubat'ta Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi nöbetçi heyeti kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşması 1 Haziran'da görülecek.