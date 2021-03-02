Son yıllarda özellikle yüksek katma değeri ve ihracat talebi nedeniyle Akdeniz bölgesinde tropikal meyve yetiştiriciliğine ilgi gösteren üreticiler, bu türler için bahçeler oluşturmaya başladı.

Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, kentte ilk kez 2017'de Kozan'da 11, Yüreğir'de 56 dekarda başlayan avokado ekim alanı, 2020'de büyük bir sıçrama yaparak 528 dekara çıktı.

Birim fiyatında yüksek gelire sahip avokado meyvesinin Adana'da bu yıl için ekim alanının 1000 dekarın üzerinde olması öngörülüyor.

Adana'da ilk kez 2020'de 59 dekar alanda mango bahçesi kurulmasıyla Çukurova toprakları bu meyveyle de tanıştı.

Çukurova'da yine ilk ekimi 2017'de 5 dekarla başlayan pitayanın ekim alanının da bu yıl 50 dekara ulaşması bekleniyor.

Egzotik meyve türlerinden guava ve papayanın deneme ekimleri yöre çiftçileri tarafından yapıldı.

Sahil yörelerinde üretime ilgi var

Adana Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Akdeniz bölgesinde son yıllardaki tropikal meyve üretimi artışına paralel şekilde Çukurova'da da bu meyvelerin üretimine yönelik büyük bir ilgi olduğunu, bu ilginin sürmesi ve artması için tüm imkanları kullandıklarını söyledi.

Tropikal meyvelerin dünyada üretimi az olmasına rağmen tarımsal ürün ihracatında önemli yere sahip olduğunu söyleyen Tekin, bu meyvelerin birim alandan fazla gelir getirmesi nedeniyle tercih ediliyor.