Kentte, çalıştığı kurum aracılığıyla ilk kez 22 yaşında kan bağışında bulunan Çakır, düzenli olarak Türk Kızılay'a kan bağışında bulunmayı sürdürdü.

Her yıl yaptığı kan bağışı ile hastalara şifa olan Çakır, çevresinde "Sinop'un Can ağabeyi" olarak anılıyor. Can Çakır, ilk kan bağışını hasta bir kadın için yaptığını söyledi.

Hasta kadının eşinin daha sonra kendisini ziyaret ederek teşekkür ettiğini söyleyen Çakır, "O insanların yüzlerinde gördüğüm o mutluluk beni çok etkiledi." dedi.

İnsanları mutlu etmenin çok güzel bir duygu olduğuna işaret eden Çakır, özellikle sağlık derdine düşmüş insanların yaşadığı çaresizliği iyi anlamak gerektiğini belirtti.

"Yaptığım bağışlarla insanlara örnek olmaya çalışıyorum"

Kan bağışının aslında bir vatandaşlık görevi olduğuna değinen Çakır, Türk Kızılay'ın kendisine bağış karşılığında madalya gibi çeşitli hediyeler takdim ettiğini belirterek, "Bu da beni mutlu eden ayrı bir konu. Ayrıca insanların bana karşı göstermiş olduğu ilgi alaka sevindirici. Ben de yapmış olduğum bu bağışlarla insanlara örnek olmaya çalışıyorum." dedi.