Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Genel Müdürlüğünce bayrak sevgisi ve tarih bilincinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen etkinlik kapsamında, Çankırı Valiliğinde bayrak teslim töreni düzenlendi.

Törende, Ankara'dan getirilen Türk bayrağı, Kırıkkale'ye ulaştırılmak üzere Çankırı temsilcisi İsmail Telli'ye teslim edildi.

Vali Abdullah Ayaz törende, 18 Mart'ın tarihin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.

Tüm şehit ve gazileri saygı, minnet ve rahmetle andığını belirten Ayaz, "İnşallah bu güzel etkinlik gençlerimizde de Çanakkale ruhunu yeniden uyanması, yaşanması ve farkındalığın artırılması noktasında katkıda bulunur. Bizlere düşen, şu anda memleketin belirli noktalarına gelmiş insanlar olarak o dönemde verilmiş mücadeleyi ve kahramanlık ruhunu yeni nesillere elimizden geldiğince aktarmak." dedi.