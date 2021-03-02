12 ay sonra okul kapıları öğrencilere yeniden açıldı. Yüz yüze eğitime geçilme kararı alındı.

Hangi ilde hangi sınıflar okula gidecek?

Hangi ilde eğitim nasıl devam edecek, hangi sınıflar okulda, hangi sınıflar evde eğitim alacak? İllerin risk durumuna göre okula gidecek sınıflar belirlendi.

İl il hangi sınıfların okula gideceğini öğrenmek için tıklayınız.

Yüz yüze eğitim hangi illerde nasıl yapılacak?

Yüz yüze eğitime ilişkin kararın detaylarını Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı. Buna göre, ilkokullar 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün ise uzaktan eğitime devam edecek. Ortaokullarda ise 5, 6 ve 7'inci sınıflar, mavi renkli düşük riskli ve sarı renkli orta riskli illerde seyreltilmiş şekilde 2 gün okulda, 3 gün uzaktan eğitim alacak.

Turuncu ve kırmızı renkli illerde ise tam zamanlı uzaktan eğitim devam edecek. 8'inci sınıflara gelince, 81 ilde haftada 12 ila 22 saat arası yüz yüze eğitim alacaklar. Lise öğrencileri için de yüz yüze eğitim başladı.

Yüz yüze eğitim mavi ve sarı renkli iller için geçerli olacak. Bu illerde hazırlık 9., 10. ve 11'inci sınıflar, haftada 2 gün okulda yine seyreltilmiş sınıflarda eğitim alacak.

Riskli ve yüksek riskli illerde ise tam zamanlı uzaktan eğitim şeklinde süreç devam edecek.

12'inci sınıflar haftada 16-24 saat olacak şekilde seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim alacaklar.