Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 12:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli kaçarken kaza yaptı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp araçla kaçan ve kazaya karışan 4 zanlı gözaltına alındı.
Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Şarhöyük Mahallesi'nde şüphe üzerine otomobili takibe aldı.
Ekiplerin ikazına uymayıp kaçan kişilerin bulunduğu araç, Şenay Sokak'ta bir evin duvarına çarptı.
Kazada hafif yaralanan 4 şüphelinin tedavilerinin ardından gözaltına alınarak haklarında işlem başlatıldı.
Otomobilde yapılan aramada ise tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu
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