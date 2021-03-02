Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Şarhöyük Mahallesi'nde şüphe üzerine otomobili takibe aldı.

Ekiplerin ikazına uymayıp kaçan kişilerin bulunduğu araç, Şenay Sokak'ta bir evin duvarına çarptı.

Kazada hafif yaralanan 4 şüphelinin tedavilerinin ardından gözaltına alınarak haklarında işlem başlatıldı.

Otomobilde yapılan aramada ise tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.