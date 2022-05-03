Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu iş birliğinde, kentteki engelli öğrencilerin psikomotor ve bilişsel gelişimini artırmak amacıyla "Özel Kalplerin Hitit Atölyesi Projesi" hayata geçirildi.

Okul Müdürü Can Fırat Şahin ve öğretmenlerin gözetiminde Çorum Müzesi'ne gelen 13 özel öğrenci, vitrinlerde sergilenen eserleri inceledi.

Hititler hakkında bilgi aldıktan sonra mühür ve kil tablet yapımını öğrenen özel öğrencilere, proje kapsamında uygulama atölyelerinde 4 gün boyunca çeşitli eğitimler verildi.

Özel öğrencilerin yaptığı kil tablet, mühür ve heykeller, 18 Mayıs Müzeler Günü'nde Çorum Müzesi'nde sergilenecek.