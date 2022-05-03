Haber Giriş: 3 Mayıs 2022 Salı 13:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa'da bina yangını: Vatandaşlar balkonlara sığındı
Bursa'da 5 katlı binanın giriş katında çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. Giriş katta yaşayan 1 kişi dumandan etkilendi.
Bursa Ömerbey Mahallesinde 5 katlı bir apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Apartmanı saran dumanı gören sakinler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, apartman sakinleri binayı saran dumandan etkilenmemek için balkonlara çıktı. Giriş katta yaşayan bir kişi ise dumandan etkilendi.
Sağlık ekipleri dumandan etkilenen şahsı ve çocuklarını ilk müdahalenin ardından ambulansla Mudanya Devlet Hastanesine kaldırdı.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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