Gümüşhane’nin Torul ilçesinde, "Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması" projesi çerçevesinde çiftçilere yüzde 80 hibe ile seralar kuruldu.

14 farklı köyde 35 adet çiftçiye 180-240 metrekarelik olmak üzere toplamda 12 dekarlık sera kurulumları gerçekleştirildi ve seralarda üretime başlandı. Çiftçiler projede sadece yüzde 20’lik çiftçi katkı payı ödeyerek sera sahibi oldu.

2022 yılı içerisinde 30 bin adet fide desteği alan köylüler yetiştirdikleri domates, salatalık, biber, patlıcan, marul, soğan, ıspanak yetiştirerek çevre illere satıyor ve ekonomiye destek sağlıyor.

Hazırlığı süren projelerle birlikte bölgeye 15 adet yeni sera kurulumu hedefleniyor.