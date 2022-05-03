Necati Yılmaz yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Murat Emre Evgin'in kullandığı otomobil ile Öğlebeli kavşağında çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobildeki sürücü Evgin araçta sıkıştı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilden çıkartılan yaralı sürücü Evgin ile diğer araçtaki yaralı yolcu Ferdane Yılmaz, sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.