Düzce'de eşini silahla öldürüp çocuğunu yaralayan ve jandarma ekiplerince kısa sürede av tüfeğiyle yakalanan Durdu Alkan'ın jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Alkan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dün bayramlaşma maksadıyla Bolu'dan, yaklaşık 3 aydır ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Alkan'ın Hacıyeri köyü Kuzukyanı Mahallesi'ndeki evine gelen Durdu Alkan, çıkan tartışma üzerine av tüfeğiyle eşi ve oğlu Müslüm Alkan'ı vurduktan sonra olay yerinden kaçmıştı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlenmiş, sol bacağından yaralanan Müslüm Alkan ise ambulansla hastanede tedavi altına alınmıştı.