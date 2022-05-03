Haber Giriş: 3 Mayıs 2022 Salı 13:09Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bozcaada'da bayram yoğunluğu
Çanakkale'nin Kuzey Ege'deki turizm cenneti Bozcaada'da, Ramazan Bayramı'nda konaklama tesislerinde yüzde 100 doluluğa ulaşıldı.
Ramazan Bayramı'nı fırsat bilen tatilciler, özellikle İstanbul'a yakınlığı nedeniyle Bozcaada'daki konaklama tesislerini tercih etti.
Resmi olarak 4 bin 194 yatak kapasitesine sahip Bozcaada’da, günlük kiralanan konut ve bağ evleri ile bayram döneminde günde 15 bin turistin ağırlanması bekleniyor.
Bu sayının, bayram tatili boyunca adaya günübirlik ziyaret edecek tatilcilerle 20 bine ulaşması tahmin ediliyor.
Etiketler: Çanakkale Ramazan Bayramı
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