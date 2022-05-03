Haber Giriş: 3 Mayıs 2022 Salı 13:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da minibüs köprüden düştü
Giresun'un Görele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Serhat Keçe yönetimindeki minibüs, Kumyalı Mahallesi'nde Görele köprüsünden düştü.
Kazada araçta bulunan Umuthan Ç. yaralandı.
Yaralı, Op. Dr. Ergun Özdemir Görele Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Etiketler: Giresun
Son Haberler
- 14:41
- 14:40
- 14:34
- 14:24
- 14:20
Sıradaki Haber
Karabük'te otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz