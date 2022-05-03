Haber Giriş: 3 Mayıs 2022 Salı 13:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
Eskişehir'de otomobilinde 3 bin 136 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir-Kütahya kara yolunda bir otomobili takibe aldı.
Ekipler, durdurdukları araçtaki H.B'yi gözaltına aldı. Otomobilde valiz içerisine gizlenmiş 3 bin 136 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen H.B, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Eskişehir Uyuşturucu
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