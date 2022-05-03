Haber Giriş: 3 Mayıs 2022 Salı 14:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde çıkan orman yangını söndürüldü
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde çıkan yangında 70 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Bulgaristan'a sınır Tatlıpınar köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangını söndürdü.
Yangında 70 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Kırklareli Orman İşletme Şefi Şenel Alayurt ile Topçukaya Orman İşletme Şefi Gülşah Sezgin bölgede incelemelerde bulundu.
Etiketler: Kırklareli Orman Yangını
Son Haberler
- 14:41
- 14:40
- 14:34
- 14:24
- 14:20
Sıradaki Haber
Bursa'da bina yangını: Vatandaşlar balkonlara sığındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz