Karabük’te geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağmurun ardından kentin bazı bölümlerinde heyelanlar devam ediyor.

Yağışlar sonrası yumuşayan toprak sonucu oluşan heyelanda bu kez çocuk oyun parkının bir bölümü yaklaşık 4 metre çöktü.

Olay, Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi 40 No’lu Sokak üzerinde bulunan oyun parkında meydana geldi.

Geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağmurun ardından toprağın yumuşamasıyla heyelanlar meydana geldi.

Yaklaşık 4 metre çökmenin meydana geldiği alanda istinat duvarının yıkıldığı görüldü.

Çatlaklıkların bulunduğu parktaki dükkanlar yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken korkutan heyelan sonrası vatandaşlar yetkililerin biran önce önlem alması gerektiğini dile getirdi.

Aynı parkın farklı bölgesinde geçtiğimiz yılın Ağustos ayında da heyelan meydana gelmiş ve çatlaklıklar oluşmuştu.