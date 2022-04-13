Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 08:34Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'da yüksek kesimlere kar yağdı
[Fotoğraf: İHA]
Afyonkarahisar’da hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle yüksek kesimlere kar yağdı. Şuhut ilçesinde çiçek açan badem ağaçları kar yağışından etkilendi.
Afyonkarahisar’da hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle yüksek kesimlere kar yağdı.
Şuhut ilçesinde çiçek açan badem ağaçları kar yağışından etkilendi.
Afyonkarahisar’ın bazı ilçelerinde yüksek kesimlere kar yağdı.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyrettiği kentin Şuhut ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Yüksek tepelerin beyaza büründüğü Şuhut’ta erken çiçek açan badem ağaçları kar yağışından etkilendi.
Etiketler: Afyonkarahisar Kar Yağışı
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