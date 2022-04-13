Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 08:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da kaçakçılık operasyonu: 12 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı
[Fotoğraf:AA]
Kütahya'da kaçakçılık operasyonunda 15 litre sahte içki ile 192 bin 400 gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik başlatılan çalışma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, 15 litre sahte içki, 192 bin 400 gümrük kaçağı makaron ve 5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Jandarmaya götürülen 12 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Etiketler: Kütahya Kaçakçılık
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