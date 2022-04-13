Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 08:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltında
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, aracında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolu Ormanköy ışıklı kavşağında yapılan uygulamada durdurulan çekici sürücüsünün hareketlerinden şüphelendi.
Şüphelinin üst aramamasında 1 ruhsatsız tabanca ve 9 fişek, 6 paket metamfetamin, 1 paket bonzai ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.D'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Sakarya Uyuşturucu
Son Haberler
- 09:06
- 08:52
- 08:13
- 08:21
- 08:14
Sıradaki Haber
Bartın'ın yüksek kesimleri nisanda yağan karla beyaza büründü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz