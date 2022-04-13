Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 08:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bartın'ın yüksek kesimleri nisanda yağan karla beyaza büründü
[Fotoğraf: İHA ARŞİV]
Sakarya ve Bartın'ın yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.
Sakarya'da dün başlayan yağmur, gece yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar bazı ilçelerin yüksek kesimlerinde aralıklarla etkisi sürdürüyor.
Dikmen Mahallesi ile 1725 rakımlı Dikmen Yaylası, kar yağışının ardından beyaza büründü.
Bartın'ın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar, aralıklarla etkisini gösteriyor.
Ulus ilçesine bağlı Soğucaksu, Balıcak, Şirinler, Elmacık ve Isırganlı köylerinde, kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye ulaştı.
Beyaz örtüyle kaplanan Ulus ilçesinin yüksek kesimlerinde güzel manzaralar oluştu.
Etiketler: Bartın Kar Yağışı
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