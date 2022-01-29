Çivril-Denizli yolunun 4-10. kilometrelerindeki (Zıpır Yokuşu) yol yapım çalışmaları devam ediyor
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarında bulunan viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.
TAG Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 3-6. kilometrelerindeki (Baklalı mevkisi) kavşak ve yol yapım çalışmaları sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresinde bulunan Aktaş-2 Köprüsü'ndeki onarım çalışmaları dolayısıyla yolun iki istikameti de trafiğe kapatıldı. Bundan dolayı ulaşım, servis yolundan iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.
Çivril-Denizli yolunun 4-10. kilometrelerindeki (Zıpır Yokuşu) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Kocaeli-Yalova yolunun 7. kilometresindeki sinyalize kavşak çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 63. kilometresindeki heyelan dolayısıyla ulaşıma, Ereğli istikametinde tek şeritten ve kontrollü izin veriliyor.
Mekece-Bilecik-Bozüyük yolunun 51-52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları, Manavgat-Alanya-Gazipaşa yolunun 47. kilometresindeki yol çökmesi nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım servis yollarından sağlanıyor.
Datça-Marmaris yolunun 44-49. kilometrelerindeki asfalt çalışmaları devam ettiğinden ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Samsun-Ankara yolunun 21-26. kilometrelerindeki (Havza Tünelleri mevkisi) heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle Samsun-Ankara istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.