Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 03:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 'belgede sahtecilik' operasyonu: 3 gözaltı
Van merkezli üç ilde "belgede sahtecilik" operasyonu gerçekleştirildi. Sahte çek düzenlediği tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü, haksız kazanç sağlayan şahısların deşifresi için çalışmalarına devam ediyor.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, "Sahte çek düzenlemek suretiyle resmi belgede sahtecilik-nitelikli dolandırıcılık" suçunu işleyenlere operasyon düzenledi.
Van merkez olmak üzere İzmir ve Hakkari'de düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 732 bin lira olan 5 sahte çeki piyasaya sürdükleri tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı.
Etiketler: Van
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