İl Emniyet Müdürlüğü, haksız kazanç sağlayan şahısların deşifresi için çalışmalarına devam ediyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, "Sahte çek düzenlemek suretiyle resmi belgede sahtecilik-nitelikli dolandırıcılık" suçunu işleyenlere operasyon düzenledi.

Van merkez olmak üzere İzmir ve Hakkari'de düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 732 bin lira olan 5 sahte çeki piyasaya sürdükleri tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı.