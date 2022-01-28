Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 18:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kalp hastası bebek ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da 2,5 aylık kalp hastası bebek, ambulans uçakla Konya'ya nakledildi.
Adıyaman’da yaşayan 2,5 aylık kalp hastası bebek, hastanede tedavi altına alındı.
Bebeğin, ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı üzerine Konya'ya sevki kararlaştırıldı.
Sağlık Bakanlığı ile görüşmeler sonrası hazırlanan ambulans uçakla Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndan alınan bebek, Konya Havalimanı'na gönderildi.
Bebek Konya Şehir Hastanesi'nde tedavi görecek.
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