Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 17:44Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Meteorolojiden Ordu için "çığ" uyarısı
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Ordu'da yoğun kar yağışı sonrası görülebilecek çığ riskine karşı vatandaşları ve ilgilileri uyardı.
Meteoroloji Samsun 10. Bölge Müdürlüğü, yüksek kesimlerdeki yoğun kar yağışı sonrası çığ oluşabileceğine dair uyarıda bulundu.
Yapılan uyarıda, son ölçüm ve değerlendirmelere göre, Ordu’nun iç ve yüksek kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski olduğu ifade edildi.
Uyarıda, “Çığ riski nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı gerekli tedbirler alınarak hazırlıklı olunması, can ve mal kaybının önlenmesi için halkımızın uyarılması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Buzlanma Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı Meteoroloji Ordu Yağış
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