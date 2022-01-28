Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 17:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat Belediyesi kar temizleme çalışmasını sürdürüyor
[Fotoğraf: AA]
Ekipler iş makineleri ile kamyonlara yükledikleri kar kütlelerini şehir dışına taşıyor.
Yozgat Valiliği, kar yağışıyla beyaza bürünen, Türkiye'nin ilk milli parkı Çamlık Milli Parkı, Sarıkaya ilçesindeki 2 bin yıllık Roma Hamamı ile kentin çeşitli noktalarını dronla görüntüleyerek sosyal medya hesabından paylaştı.
Belediye ekipleri ise kent merkezindeki kar temizleme çalışmalarını sürüyor.
Ekipler iş makineleri ile kamyonlara yükledikleri kar kütlelerini şehir dışına taşıyor.
Etiketler: Yozgat Kar Yağışı
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