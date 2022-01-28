Tarsus ilçesinde inşa edilen Pamukluk Barajı'nda sular sorunsuz yükseliyor.

Türkiye'nin en büyük dördüncü barajında su depolama çalışmaları, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 14 Ekim 2021'de katıldığı törenle başladı.

Barajda su seviyesi bugün itibariyle 52 metre yüksekliğine, yüzde 8 doluluk oranına ulaştı ve yaklaşık 23 milyon metreküp su depolandı.

181 bin 850 dekar arazi sulanacak

DSİ tarafından Mersin’e kazandırılan bu dev eser çok yakında Torosların bereketli topraklarına can suyu olacak.

Projenin tüm aşamalarının tamamlanmasıyla 181 bin 850 dekar tarım arazisi bu baraj sayesinde sulanabilecek.

Baraj sayesinde Mersin'e içme suyu temini ve enerji faydası da sağlanacak.