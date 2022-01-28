Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 17:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pamukluk Barajı'nın su seviyesi yükseldi
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de sulama ve içme suyu temin etmek amaçlı yapılan Pamukluk Barajı'nda su seviyesi 52 metreye ulaştı, yaklaşık 23 milyon metreküp su depolandı.
Tarsus ilçesinde inşa edilen Pamukluk Barajı'nda sular sorunsuz yükseliyor.
Türkiye'nin en büyük dördüncü barajında su depolama çalışmaları, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 14 Ekim 2021'de katıldığı törenle başladı.
Barajda su seviyesi bugün itibariyle 52 metre yüksekliğine, yüzde 8 doluluk oranına ulaştı ve yaklaşık 23 milyon metreküp su depolandı.
181 bin 850 dekar arazi sulanacak
DSİ tarafından Mersin’e kazandırılan bu dev eser çok yakında Torosların bereketli topraklarına can suyu olacak.
Projenin tüm aşamalarının tamamlanmasıyla 181 bin 850 dekar tarım arazisi bu baraj sayesinde sulanabilecek.
Baraj sayesinde Mersin'e içme suyu temini ve enerji faydası da sağlanacak.
Etiketler: Barajlar DSİ Mersin Su Kaynakları
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