Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 17:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sağlık ekipleri, 115 yaşındaki hasta için seferber oldu
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'de etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde oturan 115 yaşındaki hasta, sağlık ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.
Bingöl'ün Sancak beldesi Sudüğünü köyünde yaşayan 115 yaşındaki Zülküf Barulday'ın durumunun kötüleşmesi üzerine yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle evin olduğu bölgeye giriş yapamayan sağlık ekipleri, yürüyerek eve gitti ve Barulday'ı sedyeyle ambulansa taşıdı.
Çalışma sonucu Barulday, Bingöl Devlet Hastanesine ulaştırıldı.
Etiketler: 112 Acil Çağrı Merkezi Ambulans Bingöl
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