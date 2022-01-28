Bingöl'ün Sancak beldesi Sudüğünü köyünde yaşayan 115 yaşındaki Zülküf Barulday'ın durumunun kötüleşmesi üzerine yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle evin olduğu bölgeye giriş yapamayan sağlık ekipleri, yürüyerek eve gitti ve Barulday'ı sedyeyle ambulansa taşıdı.

Çalışma sonucu Barulday, Bingöl Devlet Hastanesine ulaştırıldı.