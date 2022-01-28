Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 17:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de inşattan malzeme çalan 3 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de kiralık araçla inşaatlardan malzeme çaldıklarını öne sürülen 3 zanlı cezaevine gönderildi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, Kocasinan ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlıkları ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kiralık araçla inşaatlardan malzeme çaldıkları belirlenen A.E, M.Y. ve G.G'yi yakaladı.
Jandarma ve polis sorumluluğundaki 6 hırsızlık olayının failleri, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Etiketler: Kayseri Jandarma Genel Komutanlığı
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