Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, Kocasinan ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlıkları ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kiralık araçla inşaatlardan malzeme çaldıkları belirlenen A.E, M.Y. ve G.G'yi yakaladı.

Jandarma ve polis sorumluluğundaki 6 hırsızlık olayının failleri, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.