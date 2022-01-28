Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 16:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 51 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Adıyaman'da artan vaka sayıları ve COVID-19 tedbirleri kapsamında 51 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde vaka sayılarında artış gözlemlenmesi üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.
Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 51 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Adıyaman Karantina Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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