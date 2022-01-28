Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 16:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
28 Ocak 2022 korona tablosu…Bugünkü vaka sayısı
28 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı. Bugünkü vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel vaka sayısı...
Türkiye'de son 24 saatte 438 bin 252 COVID-19 testi yapıldı, 93 bin 586 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi.
Virüs eski gücünde değil. Artan sayılar sebebiyle endişelenmeye mahal yok. Büyüklerimizi ve kronik hastalıkları olanları koruyup, kişisel tedbirlere uyarak normal hayatımıza devam edeceğiz. Aşılarımızı ihmal etmeyelim. Kendi gücümüz Turkovac var. pic.twitter.com/QxRYjLnW3I— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 28, 2022
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