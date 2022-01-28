Türkiye'de son 24 saatte 438 bin 252 COVID-19 testi yapıldı, 93 bin 586 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi.

Virüs eski gücünde değil. Artan sayılar sebebiyle endişelenmeye mahal yok. Büyüklerimizi ve kronik hastalıkları olanları koruyup, kişisel tedbirlere uyarak normal hayatımıza devam edeceğiz. Aşılarımızı ihmal etmeyelim. Kendi gücümüz Turkovac var. pic.twitter.com/QxRYjLnW3I