Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 17:07Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Fırtınada zarara uğrayan çiftçilere 2,5 ton naylon desteği
[Fotoğraf: İHA]
Fırtınada Alanya Belediyesi ve Ziraat Odası’nın çalışmalarıyla belirlenen, seraları zarar görmüş çiftçilere 2,5 ton naylon desteği yapıldı.
Antalya'nın Alanya Belediyesi, geçtiğimiz günlerde meydana gelen fırtınadan zarar gören çiftçilere naylon desteği verdi.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, fırtınada seraları zarar gören üreticilere, 2,5 ton naylonu teslim etti.
Seraları zarar gören 25 üretici, Alanya Belediyesi ve Alanya Ziraat Odası’nın çalışmalarıyla belirlendi.
Hasar tespit çalışmalarının ardından Başkan Yücel’in talimatıyla ivedilikle alınan naylonlar üreticilere teslim edildi.
Etiketler: Antalya Fırtına Tarım Üretimi Tarımsal Destek
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