Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Devecihan Kültür Merkezi Hayri Çizel Sergi Salonu'ndaki serginin açılışında yaptığı konuşmada, Günal'ın büyük emek vererek eserlerini oluşturduğunu söyledi.

Soytürk, "Hüsnühat, somut olmayan kültürel miras listesine dahil edilen Türk-İslam sanatlarının en önemli unsurlarından biridir. Peygamber Efendimizin 40 hadisinin yer aldığı bu sergiye ziyaretçileri, özellikle yarıyıl tatilinde öğrencilerimizle birlikte anne ve babaları bekliyoruz." dedi.

Hattat Zafer Günal da sergiyi 7 aylık bir çalışmayla ortaya çıkardıklarını belirterek, "Kufi, celi divani ve sülüs yazıları ağırlıkta. Sergiyi hazırlarken atölyedeki hocalar ve öğrencilerin de katkıları oldu." diye konuştu.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı. Sergiyi İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve sanatseverler ziyaret etti.