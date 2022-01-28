2022 yılının ocak-haziran döneminde uygulanacak tazminat tutarı 10 bin 848 lira olarak belirlendi. İkramiye, prim, yol ve yakacak yardımı gibi tüm ödemelerin kapsamı ile giydirilmiş ücret üzerinden kıdem tazminatı hesaplanıyor.

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?

Kıdem tazminatı tavanı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın genelgesine göre 10 bin 848 lira 59 kuruşa yükseldi. 2021'in ikinci yarısında 8 bin 284 lira olarak uygulanan tavan, 6 Ocak tarihli genelgede 10 bin 596 çıkmıştı. İlave zammın yansıtılmasıyla da yeni tavan 10 bin 848 liraya ulaştı.

Kimler kıdem tazminatı alabilir?

1475 sayılı İş Kanunu 14'ncü maddesi ile düzenlenmiştir.

İş Kanunu'na tabi işçilerin;

İş sözleşmelerinin:

İşveren tarafından İş Kanunu'nun 25'inci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında,

İşçi tarafından İş Kanunu'nun 24'üncü maddesi uyarınca,

Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla,

Bağlı bulundukları kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla;

Emeklilik için öngörülen yaş dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81'inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle, feshedilmesi veya

Kadın çalışanın evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya,

İşçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde ödenmektedir.