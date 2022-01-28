Bölgede etkili olan yoğun kar yağışının ardından Göktepe mevkisinde heyelan meydana geldi.

Yamaçtan düşen kaya ve toprak parçaları, karayolunun Zonguldak istikametinde ulaşımın kapanmasına neden oldu.

Bölgeye sevk edilen polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı. Karayolları ekipleri de bölgede inceleme yaptı. Bir süre aksayan trafik akışı, çalışmaların ardından yolun açılmasıyla normale döndü.