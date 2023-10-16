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Güncel
AA 16.10.2023 09:35

Çifte fatura düzenleyen sigara firmalarına 215 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, çifte fatura düzenlediği tespit edilen sigara firmalarına 215 milyon lira ek vergi tahakkuku ve buna bağlı idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Çifte fatura düzenleyen sigara firmalarına 215 milyon lira ceza

Bakanlıktan yapılan açıklamada, haksız rekabete konu olabilecek fiillerle birlikte, serbest piyasa mekanizmasını sekteye uğratması muhtemel her türlü legal olmayan girişimlere karşı incelemelerin ve soruşturmaların titizlikle devam ettiği belirtildi.

Bakanlık müfettişlerince sigara sektörü ile ilgili yapılan inceleme ve soruşturmalar kapsamında, sigara firmalarına 215 milyon lira ek vergi tahakkuku ve buna bağlı idari para cezası uygulandığına işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bakanlık müfettişlerimizce yürütülen soruşturmada, sahte ve düşük kıymetlerle ithal edilen tütün (virjinya ve burley tipi) ve filtre gibi sigara hammaddesi cinsi eşyalar için çifte fatura düzenlendiği ve ülkemiz gümrük idarelerine düşük tutarlı faturaların ibraz edildiği tespit edilmiştir. Gerçekleştirilmeye çalışılan bu fiillerin neticesinde firmalara, 53 milyon lira ek vergi tahakkuku, buna bağlı olarak 162 milyon lira idari para cezası olmak üzere 215 milyon lira kamu zararı tahsili için işlemlere başlanıldı."

Açıklamada, piyasa işleyişini bozucu, adil rekabet şartlarına uygun olmayan girişimlerin azami hassasiyetle takibinin yapıldığı belirtilirken, söz konusu sektör de dahil olmak üzere bütün sektörlerde bu ve benzeri ihlalleri engellemek, devletin ekonomi politikalarını etkili şekilde uygulamak için çalışmaların aralıksız süreceği kaydedildi.

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Ticaret Bakanlığı
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