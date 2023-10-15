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Güncel
AA 15.10.2023 17:46

Aydın'da ormanlık alanda yangın çıkardığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ormanlık alanda yangın çıkardığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Aydın'da ormanlık alanda yangın çıkardığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Alınan bilgiye göre jandarma ekipleri, Yeniköy, Çınarköy, Gökçealan ve Kirazlı mahallelerindeki 7 farklı noktada çıkan, örtüyle kaplı toplam 600 metrekarelik alana zarar veren yangınlara ilişkin, 16 noktadaki kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Yapılan çalışma sonunda yangınları H.K'nin çıkardığı tespit edildi. H.K. ile onu suça azmettirdiği öne sürülen G.U. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, kazı yaparak ormanlık alandan toprak almak istedikleri, Orman İşletme Şefliği yetkililerinin buna izin vermediği ve buna kızıp yangın çıkarmaya teşebbüs ettikleri iddia edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. tutuklandı. G.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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