Parçalı Bulutlu 12ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 19.10.2023 10:04

Çiftçilere 9 bin 475 kilogram yem bitkisi tohumu dağıtıldı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde çiftçilere 9 bin 475 kilogram yem bitkisi tohumu dağıtımı gerçekleşti.

Çiftçilere 9 bin 475 kilogram yem bitkisi tohumu dağıtıldı

Kaymakam Ahmet Tayyib Kahraman ile Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, tarafından ilçedeki çiftçilere yem bitkisi tohum dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve İl Özel İdarenin yüzde 30 hibe destekleri ile 2 bin 25 kilogram bezelye yem, 7 bin 450 kilogram macar fiğ olmak üzere toplam 9 bin 475 kilogram yem bitkisi tohumu dağıtımı gerçekleşti. Çiftçiler ile bir araya gelen Zekiye Tekin, "Bakanlığımız ve Milletvekilimiz Halil Eldemir başta olmak üzere Bilecik Valisi Şefik Aygöl’e, İl Özel İdare Müdürlüğüne ve emeği geçen herkese çiftçilerimiz adına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. 

ETİKETLER
Bilecik
Sıradaki Haber
Eskişehir'de "Kafes" operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:33
İsrail basınına göre ABD, Hizbullah ile savaş başlatmaması konusunda İsrail'e baskı yapıyor
10:32
Adana'da 166 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32
"James Bond gibi bakamazsın" diyerek sokak ortasında saldırdılar
10:32
Ameliyatta bacağında unutulan bez parçasıyla 16 yıl yaşadı
10:33
Gümüşhane'nin yükseklerinde kar yağdı
10:18
Şehit ve gazi çocuklarına eğitim yardımı yapılacak
Bursa'da kuruyan sulama barajında, koyun ve keçiler otluyor
Bursa'da kuruyan sulama barajında, koyun ve keçiler otluyor
FOTO FOKUS
İsrail Uluslararası Savaş Hukuku'na uymuyor
İsrail Uluslararası Savaş Hukuku'na uymuyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ