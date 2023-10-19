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Güncel
AA 19.10.2023 10:02

Eskişehir'de "Kafes" operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de "Kafes" operasyonu kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de "Kafes" operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen tefecilik soruşturması kapsamında vatandaşlara yüksek faizle borç para vererek karşılığında senet imzalatan ve icra takibi ile tefecilik yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler bu yöntemle vatandaşların yaklaşık olarak 9 milyon lira mağduriyetine yol açtığı belirlenen 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüpheliler M.A, İ.S, E.S, M.C. ve L.B'nin yakalandığı operasyonda, yapılan aramalarda şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından KOM ekiplerince adliye getirildi. Şüphelilerin buradaki işlemleri devam ediyor.

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